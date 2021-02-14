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У Росії відновилися мітинги, вже є затримані

Неділя, 14 лютого 2021, 14:26
фото: avtozaklive

У Москві, Санкт-Петербурзі, Казані та інших російських містах 14 лютого поновилися мітинги, там проходять акції солідарності з Юлією Навального і жінками-політв'язнями.

Джерело: російський підрозділ BBC News, Медуза

Деталі: У центрі Москви проходить акція "Ланцюг солідарності і любові", за оцінками кореспондентів в акції беруть участь від 200 до 300 осіб.

У Петербурзі близько 70 активістів вишикувалися біля пам'ятника жертвам політичних репресій з білою стрічкою і червоними квітами і сердечками з іменами політв'язнів.

 

У Казані пройшов мітинг проти репресій. Після того, як він закінчився, силовики затримали дев'ятьох осіб.

Нагадаємо:

2 лютого 2021 року суд у Москві замінив Навальному умовний термін в 3,5 року на такий самий реальний по справі "Ів Роше".

Адвокати опозиціонера Олексія Навального, засудженого до тюремного терміну, звернулася до Комітету міністрів Ради Європи із закликом вплинути на Кремль.

Теми: НавальниймітингиРосія
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