У Росії відновилися мітинги, вже є затримані

У Москві, Санкт-Петербурзі, Казані та інших російських містах 14 лютого поновилися мітинги, там проходять акції солідарності з Юлією Навального і жінками-політв'язнями.

Джерело: російський підрозділ BBC News, Медуза

Деталі: У центрі Москви проходить акція "Ланцюг солідарності і любові", за оцінками кореспондентів в акції беруть участь від 200 до 300 осіб.

У Петербурзі близько 70 активістів вишикувалися біля пам'ятника жертвам політичних репресій з білою стрічкою і червоними квітами і сердечками з іменами політв'язнів.

У Казані пройшов мітинг проти репресій. Після того, як він закінчився, силовики затримали дев'ятьох осіб.

В Казани после окончания митинга против репрессий задержали 9 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Видео Андрея Фомичева pic.twitter.com/6bmtbl7e3K — bbcrussian (@bbcrussian) February 14, 2021

Нагадаємо:

2 лютого 2021 року суд у Москві замінив Навальному умовний термін в 3,5 року на такий самий реальний по справі "Ів Роше".

Адвокати опозиціонера Олексія Навального, засудженого до тюремного терміну, звернулася до Комітету міністрів Ради Європи із закликом вплинути на Кремль.