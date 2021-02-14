В России возобновились митинги, уже есть задержанные

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других российских городах 14 февраля возобновились митинги, там рпоходят акции солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными.

Источник: российское подразделение BBC News, Медуза

Детали: В центре Москвы проходит акция "Цепь солидарности и любви", по оценкам корреспондентов в акции принимают участие от 200 до 300 человек.

В Петербурге около 70 активистов выстроились у памятника жертвам политических репрессий с белой лентой и красными цветами и сердечками с именами политзаключенных.

В Казани прошел митинг против репрессий. После того, как он окончился, силовики задержали девять человек.

В Казани после окончания митинга против репрессий задержали 9 человек, сообщает "ОВД-Инфо". Видео Андрея Фомичева pic.twitter.com/6bmtbl7e3K — bbcrussian (@bbcrussian) February 14, 2021

Напомним:

2 февраля 2021 года суд в Москве заменил Навальному условный срок в 3,5 года на такой же реальный по делу "Ив Роше".

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку, обратилась в Комитет министров Совета Европы с призывом повлиять на Кремль.