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В России возобновились митинги, уже есть задержанные

Воскресенье, 14 февраля 2021, 13:26
В России возобновились митинги, уже есть задержанные
фото: avtozaklive

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других российских городах 14 февраля возобновились митинги, там рпоходят акции солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными.

Источник: российское подразделение BBC News, Медуза

Детали: В центре Москвы проходит акция "Цепь солидарности и любви", по оценкам корреспондентов в акции принимают участие от 200 до 300 человек.

В Петербурге около 70 активистов выстроились у памятника жертвам политических репрессий с белой лентой и красными цветами и сердечками с именами политзаключенных.

 

В Казани прошел митинг против репрессий. После того, как он окончился, силовики задержали девять человек.

Напомним:

2 февраля 2021 года суд в Москве заменил Навальному условный срок в 3,5 года на такой же реальный по делу "Ив Роше".

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку, обратилась в Комитет министров Совета Европы с призывом повлиять на Кремль.

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Темы: НавальныймитингиРосcия
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