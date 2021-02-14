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Зеленський відреагував на загибель військових на Донбасі

Неділя, 14 лютого 2021, 14:53
Зеленський відреагував на загибель військових на Донбасі

Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку прибути на Донбас для розслідування загибелі трьох військових, що підірвалися на вибухівці 14 лютого.

Джерело: сайт президента України

Деталі: Таран та Хомчак за дорученням глави держави мають терміново поїхати в зону проведення ООС для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр на підконтрольній Україні території Донбасу.

За попередніми даними, близько 10-ї ранку в неділю під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових:

- капітан Олександр Войтенко (1974 року народження)

- солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження)

- старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Дослівно: "На місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець"

Українська правда

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Теми: війнаЗеленськийДонбас
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