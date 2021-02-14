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Зеленський відреагував на загибель військових на Донбасі

Неділя, 14 лютого 2021, 15:53

Володимир Зеленський доручив міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку прибути на Донбас для розслідування загибелі трьох військових, що підірвалися на вибухівці 14 лютого.

Джерело: сайт президента України

Деталі: Таран та Хомчак за дорученням глави держави мають терміново поїхати в зону проведення ООС для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр на підконтрольній Україні території Донбасу.

За попередніми даними, близько 10-ї ранку в неділю під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових:

- капітан Олександр Войтенко (1974 року народження)

- солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження)

- старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Дослівно: "На місці трагедії за дорученням президента вже перебуває заступник керівника Офісу президента Роман Машовець"

Українська правда
Теми: війнаЗеленськийДонбас
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