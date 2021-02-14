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На Донбасі чергові втрати: в неділю загинули троє бійців

Неділя, 14 лютого 2021, 13:25

14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Збройних сил.

Джерело: повідомлення ОТУ "Північ", підтвердження Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі

Деталі: Зазначається, що трагедія сталася неподалік населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Від отриманих поранень всі троє загинули.

Дослівно: "Під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів".

Нагадаємо:

  • Спостерігачі зафіксували з боку збройних формувань Росії у Донецькій області навчання з бойовою стрільбою та заходи по зміні та просуванню своїх позицій у сторону підрозділів ЗСУ.
  • Днями президент Росії, країни-агресора, Володимир Путін заявив, що Москва "не кине Донбас, незважаючи ні на що".

Українська правда
Теми: війнаДонбасОРДЛОРосіяокупація
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