Зеленский отреагировал на гибель военных на Донбассе

Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных, которые подорвались на взрывчатке 14 февраля.

Источник: сайт президента Украины

Детали: Таран и Хомчак по поручению главы государства должны срочно поехать в зону проведения ООС для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих 5-й БТГр 59-й ОМПБр на подконтрольной Украине территории Донбасса.

По предварительным данным, около 10 утра в воскресенье во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных:

- капитан Александр Войтенко (1974 года рождения),

- солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения),

- старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Дословно: "На месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец".