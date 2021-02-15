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Голова ДМС і близько 180 українців застрягли на Занзібарі: зламався літак

Понеділок, 15 лютого 2021, 17:00

Міністерство закордонних справ та посольство України в Кенії працюють над поверненням близько 180 українських туристів, які затрималися на Занзібарі через поломку літака.

Джерело: спікер МЗС Олег Ніколенко у TwitterBBC News Україна 

Пряма мова: "Близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. Зламався літак. МЗС та посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки та якомога швидше вирішив питання їхнього повернення".

Деталі: Як уточнює українська служба BBC News, йдеться про рейс PQ6972 авіакомпанії SkyUp. Він мав вилетіти до Києва 13 лютого о 12:50 за місцевим часом.

Серед туристів є також громадяни Білорусі, повідомляють пасажири.

Застряг на Занзібарі і голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк із дружиною, яка рік тому застрягла в китайському Ухані.

Кілька пасажирів повідомили, що минулої ночі не всім забезпечили готель. А ті, кому житло таки надали, скаржились на погані умови.

"Ми спочатку ночували на вулиці, спали на траві, а потім групу пасажирів, в якій я був, заселили у жахливий готель у небезпечному районі Занзібар Сіті поруч із місцевим клубом та борделем", - розповів киянин Олексій Беспалов.

У понеділок 15 лютого за його словами, пасажирів все ж стали розвозити в інші готелі групами по 20-30 людей.

В Instagram одна з туристок обурювалася, що часом спати доводилося на підлозі, в тому числі дітям. Скаржилася також на перебої з харчуванням.

Туроператор JoinUp та авіаперевізник запевняють, що надали усім туристам належні умови.

Труднощі з поселенням пояснюють високим сезоном на Занзібарі, а затримку з вильотом - коронавірусними обмеженнями, через які складно організувати новий рейс.

Українська правда
Теми: туризмМЗС
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