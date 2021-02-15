Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Около 180 украинцев застряли на Занзибаре: сломался самолет

Понедельник, 15 февраля 2021, 11:43

Министерство иностранных дел и посольство Украины в Кении работают над возвращением около 180 украинских туристов, которые задержались на Занзибаре из-за поломки самолета.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в TwitterBBC News Україна 

Прямая речь: "Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения".

Детали: Как уточняет украинская служба BBC News, речь идет о рейсе PQ6972 авиакомпании SkyUp. Он должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по местному времени.

Среди туристов также есть граждане Беларуси, сообщают пассажиры.

Несколько пассажиров сообщили, что прошлой ночью не всем обеспечили отель. А те, кому жилье таки предоставили, жаловались на плохие условия.

"Мы сначала ночевали на улице, спали на траве, а затем группу пассажиров, в которой я был, заселили в ужасный отель в опасном районе Занзибар Сити рядом с местным клубом и борделем", - рассказал киевлянин Алексей Беспалов.

В понедельник 15 февраля по его словам, пассажиров все же стали развозить в другие отели группами по 20-30 человек.

В Instagram одна из туристок возмущалась, что время спать приходилось на полу, в том числе детям. Жаловалась также на перебои с питанием.

Туроператор JoinUp и авиаперевозчик уверяют, что предоставили всем туристам надлежащие условия.

Трудности с поселением объясняют высоким сезоном на Занзибаре, а задержки с вылетом - коронавирусными ограничениями, по которым сложно организовать новый рейс.

Украинская правда
Темы: туризмМИД


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине снова ударит 20-градусный мороз

Около 180 украинцев застряли на Занзибаре: сломался самолет

Президентский рейтинг: изменились основные конкуренты Зеленского

фотоВ оккупированной Горловке подорвали соратника Безлера – СМИ

Экс-топменеджера "Нафтогаза" подозревают в 150 млн убытков государству

Дочь Билла Гейтса о своей вакцинации: Чип от отца не вживили

Все новости...
туризм
Италия на три недели отложила открытие горнолыжных курортов
В Карпатах вторые сутки ищут пропавшего туриста
Зеленский в ОАЭ договорился об углублении сотрудничества в сферах туризма и инвестиций
Последние новости
13:35
В Польше произошла драка между грузинами и украинцами, есть пострадавшие
13:27
Минцифры: В январе почти 120 тысяч украинцев впервые получили 4G
13:26
Дела Майдана: ГБР направило в суд первый обвинительный акт по спецпроцедуре
13:19
"Слуга народа" обсудит законы об оружии и растаможке авто, Витренко в планах нет
13:11
Госкомпания по добыче урана второй год подряд отчитывается о сотнях миллионов убытков
13:10
В Украине можно бесплатно проверить сердце
13:08
ОПЗЖ "отмывает" Медведчука от нефтепровода, а Козака – от торговли с ОРДЛО
13:07
В 2020 году объемы ипотечного кредитования выросли на треть – НБУ
12:38
В Украине снова ударит 20-градусный мороз
12:20
В Раду зовут Венедиктову: для отчета о делах Майдана
Все новости...