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Глава ГМС и около 180 украинцев застряли на Занзибаре: сломался самолет

Понедельник, 15 февраля 2021, 16:00
Глава ГМС и около 180 украинцев застряли на Занзибаре: сломался самолет

Министерство иностранных дел и посольство Украины в Кении работают над возвращением около 180 украинских туристов, которые задержались на Занзибаре из-за поломки самолета.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в TwitterBBC News УкраїнаSkyUp Airlines

Прямая речь: "Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения".

Детали: Как уточняет украинская служба BBC News, речь идет о рейсе PQ6972 авиакомпании SkyUp. Он должен был вылететь в Киев 13 февраля в 12:50 по местному времени.

Среди туристов также есть граждане Беларуси, сообщают пассажиры.

Застрял на Занзибаре и председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк с женой, которая год назад застряла в китайском Ухане.

Несколько пассажиров сообщили, что прошлой ночью не всем обеспечили отель. А те, кому жилье таки предоставили, жаловались на плохие условия.

"Мы сначала ночевали на улице, спали на траве, а затем группу пассажиров, в которой я был, заселили в ужасный отель в опасном районе Занзибар Сити рядом с местным клубом и борделем", - рассказал киевлянин Алексей Беспалов.

В понедельник 15 февраля по его словам, пассажиров все же стали развозить в другие отели группами по 20-30 человек.

В Instagram одна из туристок возмущалась, что время спать приходилось на полу, в том числе детям. Жаловалась также на перебои с питанием.

Туроператор JoinUp и авиаперевозчик уверяют, что предоставили всем туристам надлежащие условия.

Трудности с поселением объясняют высоким сезоном на Занзибаре, а задержки с вылетом - коронавирусными ограничениями, по которым сложно организовать новый рейс.

UPD: Авиаперевозчик, в свою очередь, выступил с сообщением, что делает для решения проблемы. Объясняется, что в связи с высоким сезоном на острове не удалось сразу обеспечить пассажиров комфортным проживанием, однако сейчас все расселены в отдельных номерах до 16.02.21.

Представители SkyUp Airlines ведут переговоры с авиационными органами стран, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве.

Сейчас к переговорам присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.

Дословно: "Еще раз подчеркиваем, технически самолет готов выполнить рейс в любую минуту. Мы искренне сожалеем, что наши пассажиры оказались в такой ситуации и испытывают неудобства".

В 17.57 министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что самолету SkyUp разрешили вылет из Занзибара.

Украинская правда

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Темы: туризмМИД
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