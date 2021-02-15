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"Слуга народу" обговорить закони про зброю і розмитнення авто, Вітренка у планах немає

Понеділок, 15 лютого 2021, 12:19
Слуга народу обговорить закони про зброю і розмитнення авто, Вітренка у планах немає
Фото СН

Фракція партії "Слуга народу" на своєму засіданні 15 лютого обговорить законопроєкти про розмитнення авто, врегулювання обігу зброї та кадрові питання.

Джерело: сайт "СН"

Дослівно: "Серед пріоритетів роботи парламенту на 16-19 лютого – розмитнення авто, врегулювання обігу зброї та кадрові питання".

Деталі: Повідомляється, що депутати обговорять законопроєкти № 4335 (про обіг цивільної вогнепальної зброї), № 4643-д та №4644-д (про спрощення та здешевлення розмитнення автомобілів на європейських номерах).

Також парламентарі на фракції розглянуть постанови про скасування результатів голосування за законопроєкти №2680 (про погодження містобудівної документації з головним архітектором міста чи району) та № 0850 (про набуття права власності на земельну ділянку при придбанні розташованої на ній нерухомості).

Що було раніше: Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відповідь на питання про голосування за кандидатуру першого віце-прем'єра – міністра енергетики можна буде дати після засідання фракції 15 лютого.

Передісторія:

  • На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.
  • Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.
  • Після цього президент Володимир Зеленський приїжджав на засідання фракції "Слуга народу" і просив підтримати Вітренка при голосуванні в парламенті на посаду міністра енергетики, як найбільш незалежного кандидата.

Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна РадазаконодавствоВітренко
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