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"Слуга народа" обсудит законы об оружии и растаможке авто, Витренко в планах нет

Понедельник, 15 февраля 2021, 12:19
Слуга народа обсудит законы об оружии и растаможке авто, Витренко в планах нет
Фото СН

Фракция партии "Слуга народа" на своем заседании 15 февраля обсудит законопроекты о растаможке авто, урегулировании оборота оружия и кадровые вопросы.

Источник: сайт "СН"

Дословно: "Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля – растаможка авто, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы".

Детали: Сообщается, что депутаты обсудят законопроекты № 4335 (об обороте гражданского огнестрельного оружия), № 4643-д и №4644-д (об упрощении и удешевлении растаможки автомобилей на европейских номерах).

Также парламентарии на фракции рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за законопроекты №2680 (о согласовании градостроительной документации с главным архитектором города или района) и № 0850 (о приобретении права собственности на земельный участок при приобретении расположенной на ней недвижимости).

Что было раньше: Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьера – министра энергетики можно будет дать после заседания фракции 15 февраля.

Предыстория: 

  • На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.
  • Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.
  • После этого президент Владимир Зеленский приезжал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко при голосовании в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная РадазаконодательствоВитренко
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