"Слуга народа" обсудит законы об оружии и растаможке авто, Витренко в планах нет

Фракция партии "Слуга народа" на своем заседании 15 февраля обсудит законопроекты о растаможке авто, урегулировании оборота оружия и кадровые вопросы.

Источник: сайт "СН"

Дословно: "Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля – растаможка авто, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы".

Детали: Сообщается, что депутаты обсудят законопроекты № 4335 (об обороте гражданского огнестрельного оружия), № 4643-д и №4644-д (об упрощении и удешевлении растаможки автомобилей на европейских номерах).

Также парламентарии на фракции рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за законопроекты №2680 (о согласовании градостроительной документации с главным архитектором города или района) и № 0850 (о приобретении права собственности на земельный участок при приобретении расположенной на ней недвижимости).

Что было раньше: Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьера – министра энергетики можно будет дать после заседания фракции 15 февраля.

Предыстория: