"Слуга народа" обсудит законы об оружии и растаможке авто, Витренко в планах нет
Фракция партии "Слуга народа" на своем заседании 15 февраля обсудит законопроекты о растаможке авто, урегулировании оборота оружия и кадровые вопросы.
Источник: сайт "СН"
Дословно: "Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля – растаможка авто, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы".
Детали: Сообщается, что депутаты обсудят законопроекты № 4335 (об обороте гражданского огнестрельного оружия), № 4643-д и №4644-д (об упрощении и удешевлении растаможки автомобилей на европейских номерах).
Также парламентарии на фракции рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за законопроекты №2680 (о согласовании градостроительной документации с главным архитектором города или района) и № 0850 (о приобретении права собственности на земельный участок при приобретении расположенной на ней недвижимости).
Что было раньше: Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что ответ на вопрос о голосовании за кандидатуру первого вице-премьера – министра энергетики можно будет дать после заседания фракции 15 февраля.
Предыстория:
- На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.
- Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.
- После этого президент Владимир Зеленский приезжал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко при голосовании в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.