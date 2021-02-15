НАТО планує збільшити фінансування військової діяльності біля кордонів з РФ

Міністри оборони країн НАТО обговорять розширення фінансування військової діяльності на східному фланзі Альянсу під час відеоконференції 17-18 лютого.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

"Я маю намір запропонувати збільшити фінансування нашої основної діяльності зі стримування і оборони. Це дозволить підтримати розгортання сил союзників у наших бойових групах на східному фланзі Альянсу, розгортання повітряної поліції, морське розгортання і проведення навчань", - заявив він.

За його словами, спільне збільшення витрат продемонструє відданість союзників статті 5 Договору НАТО "і обіцянку захищати один одного".

"Я також запропоную посилити навчання і нарощування потенціалу для сусідніх країн-партнерів, тому що профілактика краща за втручання", - сказав Столтенберг.

"Нам також необхідно використовувати більш глобальний підхід до вирішення глобальних проблем. Китай і Росія перебувають в авангарді авторитарної протидії міжнародному порядку, заснованому на правилах. Тому ми повинні розширювати наш політичний діалог і практичне співробітництво з партнерами-однодумцями для просування наших цінностей і захисту наших інтересів", - додав генсек.

Як відомо, НАТО створило чотири бойові групи чисельністю 1000 осіб кожна у Литві, Латвії, Естонії та Польщі, до складу яких входять військовослужбовці різних країн Альянсу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до штаб-квартири НАТО минулого тижня заявив, що розраховує, що Україна зможе отримати план дій щодо членства у НАТО (ПДЧ) одночасно з Грузією.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні потрібно сконцентруватись на реформах, які наблизять її до членства у Альянсі.

Як повідомлялось, саміт НАТО 2021 року розгляне питання повернення до "політики відкритих дверей", в тому числі - питання надання Грузії Плану дій щодо членства.

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