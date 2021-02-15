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НАТО планирует увеличить финансирование военной деятельности у границ с РФ

Понедельник, 15 февраля 2021, 16:13

Министры обороны стран НАТО обсудят расширение финансирования военной деятельности на восточном фланге альянса во время видеоконференции 17-18 февраля.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я намерен предложить увеличить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороны. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге альянса, развертывания воздушной полиции, морское развертывание и проведение учений", - заявил он.

По его словам, общее увеличение расходов продемонстрирует преданность союзников статьи 5 Договора НАТО "и обещание защищать друг друга".

"Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика - лучше вмешательства", - сказал Столтенберг.

"Нам также необходимо использовать более глобальный подход к решению глобальных проблем. Китай и Россия находятся в авангарде авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны расширять наш политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами-единомышленниками для продвижения наших ценностей и защиты наших интересов", - добавил генсек.

Как известно, НАТО создало четыре боевые группы численностью 1000 человек каждая в Литве, Латвии, Эстонии и Польши, в состав которых входят военнослужащие разных стран Альянса.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в штаб-квартиру НАТО на прошлой неделе заявил, что рассчитывает, что Украина сможет получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ) одновременно с Грузией.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно сконцентрироваться на реформах, которые приблизят ее к членству в Альянсе.

Как сообщалось, саммит НАТО 2021 рассмотрит вопрос возвращения к "политике открытых дверей", в том числе - вопрос предоставления Грузии Плана действий относительно членства.

Читайте также: "Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе"

Темы: НАТОРосcия
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