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"ZIK" позивається до Зеленського через санкції

Понеділок, 15 лютого 2021, 18:05
ZIK позивається до Зеленського через санкції
фото: дмитро ларін, УП

Телеканал "ZIK" подав позов до Верховного суду до президента України, в якому оспорює накладені на канал санкції.  

Джерела: повідомлення Верховного суду у Facebook

Дослівно: "12 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов від ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" (телеканал "ZIK") до Президента України, в якому позивач оспорює Указ (про запровадження санкціїй – ред.)"

Деталі: У повідомленні суду зазначається, що позовну заяву "ZIK" залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків.

В суді заявили, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому йому необхідно надати докази, що підтверджують зарахування коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви.

Крім цього, позивач не надав Суду відповідних доказів, які б підтверджували необхідність та доцільність залучення Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Верховної Ради України до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Передісторія: Верховний суд 11 лютого повідомив, що 15 березня розгляне позов щодо оскарження введених проти каналів, що пов'язують із Віктором Медведчуком, санкцій. Цей позов подано громадянином України. 

Українська правда

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