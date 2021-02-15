"ZIK" судится с Зеленским из-за санкций

Телеканал "ZIK" подал иск в Верховный суд к президенту Украины, в котором оспаривает наложенные на канал санкции.

Источники: сообщение Верховного суда в Facebook

Дословно: "12 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск от ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации" (телеканал "ZIK") к Президенту Украины, в котором истец оспаривает Указ (о введении санкции - ред.)"

Детали: В сообщении суда отмечается, что исковое заявление "ZIK" оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков.

В суде заявили, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие зачисление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

Кроме этого, истец не предоставил Суду соответствующих доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Верховной Рады Украины к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика.

Предыстория: Верховный Суд 11 февраля сообщил, что 15 марта рассмотрит иск об обжаловании введенных против каналов, связывающих с Виктором Медведчуком, санкций. Этот иск подан гражданином Украины.