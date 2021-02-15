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У Кремлі пояснили обіцянку Путіна "не кидати Донбас"

Понеділок, 15 лютого 2021, 18:59
У Кремлі пояснили обіцянку Путіна не кидати Донбас

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв "не кидати Донбас", тому що нібито російськомовні громадяни на території України позбавлені соціального забезпечення, а "окрім Росії їм допомогти нікому".

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує РБК

Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, що там живе багато російськомовних, вони позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави - України.  Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, саме Росія надає іншу допомогу цим людям.

І Росія буде це продовжувати робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде робити ".

Передісторія:

  • 14 лютого Путін заявив, що Москва "не кине Донбас, незважаючи ні на що".
  • Ватажок бойовиків Денис Пушилін відповів, що в "ДНР" ніколи не замислювалися про те, що Росія може відвернутися.  Він підкреслив, що окупована територія України вже отримала від російської сторони "значну допомогу у вигляді гуманітарних конвоїв, російських паспортів і вакцини від COVID-19".

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосіяДонбасокупація
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