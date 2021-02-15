У Кремлі пояснили обіцянку Путіна "не кидати Донбас"
Понеділок, 15 лютого 2021, 18:59
Президент Росії Володимир Путін пообіцяв "не кидати Донбас", тому що нібито російськомовні громадяни на території України позбавлені соціального забезпечення, а "окрім Росії їм допомогти нікому".
Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує РБК
Пряма мова Пєскова: "Ви знаєте, що там живе багато російськомовних, вони позбавлені соціального забезпечення з боку своєї держави - України. Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, саме Росія надає іншу допомогу цим людям.
І Росія буде це продовжувати робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде робити ".
Передісторія:
- 14 лютого Путін заявив, що Москва "не кине Донбас, незважаючи ні на що".
- Ватажок бойовиків Денис Пушилін відповів, що в "ДНР" ніколи не замислювалися про те, що Росія може відвернутися. Він підкреслив, що окупована територія України вже отримала від російської сторони "значну допомогу у вигляді гуманітарних конвоїв, російських паспортів і вакцини від COVID-19".