В Кремле объяснили обещание Путина "не бросать Донбасс"

Президент России Владимир Путин пообещал не бросать Донбасс, потому что якобы русскоязычные граждане на территории Украины лишены социального обеспечения и "кроме России им помочь некому".

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует РБК

Прямая речь Пескова: "Вы знаете, что там живет много русскоязычных, они лишены социального обеспечения со стороны своего государства – Украины. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям.

И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать".

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