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В Кремле объяснили обещание Путина "не бросать Донбасс"

Понедельник, 15 февраля 2021, 19:59

Президент России Владимир Путин пообещал не бросать Донбасс, потому что якобы русскоязычные граждане на территории Украины лишены социального обеспечения и "кроме России им помочь некому".

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует РБК

Прямая речь Пескова: "Вы знаете, что там живет много русскоязычных, они лишены социального обеспечения со стороны своего государства – Украины. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям.

И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать".

Предыстория:

  • 14 февраля Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".
  • Главарь боевиков Денис Пушилин ответил, что в "ДНР" никогда не задумывались о том, что Россия может отвернуться. Он подчеркнул, что оккупированная территория Украины уже получила от российской стороны "значительную помощь в виде гуманитарных конвоев, российских паспортов и вакцины от COVID-19".

Темы: ПутинРосcияДонбассоккупация


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