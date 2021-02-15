В Кремле объяснили обещание Путина "не бросать Донбасс"
Понедельник, 15 февраля 2021, 18:59
Президент России Владимир Путин пообещал не бросать Донбасс, потому что якобы русскоязычные граждане на территории Украины лишены социального обеспечения и "кроме России им помочь некому".
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует РБК
Прямая речь Пескова: "Вы знаете, что там живет много русскоязычных, они лишены социального обеспечения со стороны своего государства – Украины. Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям.
И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать".
Предыстория:
- 14 февраля Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".
- Главарь боевиков Денис Пушилин ответил, что в "ДНР" никогда не задумывались о том, что Россия может отвернуться. Он подчеркнул, что оккупированная территория Украины уже получила от российской стороны "значительную помощь в виде гуманитарных конвоев, российских паспортов и вакцины от COVID-19".