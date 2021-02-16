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Оголошено ім’я найкращого футболіста України у 2020 році

Вівторок, 16 лютого 2021, 02:51

Найкращим футболістом України за версією Української асоціації футболу визнано гравця клубу "Динамо" Віктора Циганкова. 

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: Окрім того, найкращим українським футболістом, що грає за кордоном, обрали Руслана Маліновського, який виступає за італійський клуб "Аталанта". 

Найкращим тренером України оголошено Віктора Скрипник, який опікується луганською "Зорею". Водночас, Сергія Реброва визнано найкращим тренером, що працює за кордоном. Останній тренує футболістів клубу "Ференцварош" в Угорщині. 

Звання найкращого молодого гравця присудили Іллі Забарному із клубу "Динамо"

Українська правда
Теми: футбол
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