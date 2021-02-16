Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Объявлено имя лучшего футболиста Украины в 2020 году

Вторник, 16 февраля 2021, 01:51
Объявлено имя лучшего футболиста Украины в 2020 году

Лучшим футболистом Украины по версии Украинской ассоциации футбола признан игрок клуба "Динамо" Виктор Цыганков.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Кроме того, лучшим украинским футболистом, играющим за рубежом, выбрали Руслана Малиновского, который выступает за итальянский клуб "Аталанта".

Лучшим тренером Украины объявлен Виктор Скрипник, который занимается луганской "Зарей". В то же время, Сергея Реброва признан лучшим тренером, работающим за рубежом. Он тренирует футболистов клуба "Ференцварош" в Венгрии.  

Звание лучшего молодого игрока присудили Ильи кропотливая из клуба "Динамо"

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: