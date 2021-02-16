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Объявлено имя лучшего футболиста Украины в 2020 году

Вторник, 16 февраля 2021, 02:51

Лучшим футболистом Украины по версии Украинской ассоциации футбола признан игрок клуба "Динамо" Виктор Цыганков.

Источник: Украинская ассоциация футбола

Детали: Кроме того, лучшим украинским футболистом, играющим за рубежом, выбрали Руслана Малиновского, который выступает за итальянский клуб "Аталанта".

Лучшим тренером Украины объявлен Виктор Скрипник, который занимается луганской "Зарей". В то же время, Сергея Реброва признан лучшим тренером, работающим за рубежом. Он тренирует футболистов клуба "Ференцварош" в Венгрии.  

Звание лучшего молодого игрока присудили Ильи кропотливая из клуба "Динамо"

Украинская правда
Темы: футбол


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