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Зеленський дав 10 днів на пошук винних у загибелі трьох військових

Вівторок, 16 лютого 2021, 03:49

Президент Володимир Зеленський повідомив три версії підриву військових Олександра Войтенка, В'ячеслава Олексієнка та Дмитра Мироненка на Донбасі 14 лютого: це порушення правил поводження з боєприпасами, теракт та недбале ставлення до служби.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Зазначається, що військові підірвалися на п'яти мінах ТМ-62, встановлених у шаховому порядку. Близько 9:20 ранку 14 лютого військові переміщувалися для несення служби на позиціях відділення взводу. Коли вони рухалися вздовж дороги за маршрутом, близько 9:30 пролунав вибух. Швидка прибула на місце, але врятувати їх не змогла.

Розглядаються три ймовірні причини підриву:

  • порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями;
  • теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни;
  • недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.

Зазначається, що Держбюро розслідувань почало розслідувати справу.

За словами Зеленського, за 10 днів він чекає на імена винних у цій трагедії та шляхи вирішення проблеми.

Пряма мова Зеленського: "Додатково я даю завдання керівництву ЗСУ:

  • провести заняття щодо дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами;
  • до кінця місяця перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни – зняти, вказавши це у відповідних документах;
  • продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже не існує загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові".

Передісторія: Олександр Войтенко, В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко загинули  14 лютого у Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.

Українська правда
Теми: Зеленськийвійна
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