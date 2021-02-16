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Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных

Вторник, 16 февраля 2021, 02:49
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных

Президент Владимир Зеленский сообщил три версии подрыва военных Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко на Донбассе 14 февраля: это нарушение правил обращения с боеприпасами, теракт или небрежное отношение к службе.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Отмечается, что военные подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 9:20 утра 14 февраля военные перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 9:30 прогремел взрыв. Быстрая прибыла на место, но спасти их не смогла.

Рассматриваются три возможные причины взрыва:

  • нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами;
  • теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины;
  • халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

Отмечается, что Госбюро расследований начало расследовать дело.

По словам Зеленского, за 10 дней он ждет имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы.

Дословно Зеленский: "Дополнительно я даю задание руководству ВСУ:

  • провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдение правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами;
  • до конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразны мины - снять, указав это в соответствующих документах;
  • продолжить разминирование еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные".

Предыстория: Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко погибли 14 февраля во Бахмутском районе Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве недалеко от населенного пункта Новолуганское.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийвойна
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