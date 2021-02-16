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Велика Британія знайшла черговий штам коронавірусу

Вівторок, 16 лютого 2021, 05:10
Велика Британія знайшла черговий штам коронавірусу

Черговий штам мутованого коронавірусу, який "викликає стурбованість" виявили у Великій Британії. 

Джерело: The Guardian

Деталі: Цьому штаму дали назву B1525. Вчені із Единбурзького університету знайшли його під час дослідження геному у 10 країнах, зокрема в Данії, США та Австралії. 

У Великій Британії вже нарахували 32 випадки зараження. Найбільш ранні з’явились ще у грудні. 

Зазначається, що цей різновид має схожість із ще одним штамом, який назвали Kent. Варіант B1525 складається із ряду мутацій, які стурбували дослідників. Водночас досі невідомо, чи можуть ці мутації викликати більш важкий перебіг хвороби. 

Що передувало: Консультативна група з питань вірусних загроз вважає, що черговий штам мутованого коронавірусу, який називають Kent, "викликає стурбованість" та може вплинути на вакцину.

Нагадаємо:

  • Британія переходить до наступної черги вакцинації після того, як понад 15 мільйонів людей з найпріоритетніших груп отримали свою першу дозу вакцини від коронавірусу.

Українська правда

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Теми: коронавірусВелика Британія
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