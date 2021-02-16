Великобритания нашла очередной штамм коронавируса

Очередной штамм мутировавшего коронавируса, который "вызывает обеспокоенность" обнаружили в Великобритании.

Источник: The Guardian

Детали: Этому штамму дали название B1525. Ученые из Эдинбургского университета нашли его в ходе исследования генома в 10 странах, в том числе в Дании, США и Австралии.

В Великобритании уже насчитали 32 случая заражения. Самые ранние появились еще в декабре.

Отмечается, что эта разновидность имеет сходство с еще одним штаммом, который назвали Kent. Вариант B1525 состоит из ряда мутаций, которые обеспокоили исследователей. В то же время до сих пор неизвестно, могут ли эти мутации вызвать более тяжелое течение болезни.

Что предшествовало: Консультативная группа по вопросам вирусных угроз считает, что очередной штамм мутировавшего коронавируса, который называют Kent, "вызывает обеспокоенность" и может повлиять на вакцину.

Напомним: