Застряглі на Занзібарі українці вилетіли додому
Вівторок, 16 лютого 2021, 06:35
Майже опівночі за київським часом літак із близько 180 українцями, які на кілька днів застрягли на Занзібарі, вилетів до Києва.
Джерело: повідомлення авіакомпанії SkyUp
Деталі: У SkyUp повідомили, що літак піднявся в небо о 23:59 за Києвом. Раніше це зробити йому заважали технічні причини, а потім треба було дотриматись всіх правил та процедур польоту.
Рейс проходитиме через Анталію. Орієнтовний час повернення наших громадян додому – 9:20.
Що передувало: Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що літаку SkyUp дозволили вилетіти із Занзібару, де застрягли близько 180 українських туристів.
Нагадаємо:
- Рейс PQ6972 авіакомпанії SkyUp із близько 180 пасажирами мав вилетіти до Києва 13 лютого о 12:50 за місцевим часом. Проте через технічні несправності літака, виліт відклали.
Українська правда