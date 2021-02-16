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Застряглі на Занзібарі українці вилетіли додому

Вівторок, 16 лютого 2021, 06:35

Майже опівночі за київським часом літак із близько 180 українцями, які на кілька днів застрягли на Занзібарі, вилетів до Києва. 

Джерело: повідомлення авіакомпанії SkyUp

Деталі: У SkyUp повідомили, що літак піднявся в небо о 23:59 за Києвом. Раніше це зробити йому заважали технічні причини, а потім треба було дотриматись всіх правил та процедур польоту. 

Рейс проходитиме через Анталію. Орієнтовний час повернення наших громадян додому – 9:20. 

Що передувало: Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що літаку SkyUp дозволили вилетіти із Занзібару, де застрягли близько 180 українських туристів.

Нагадаємо:

  • Рейс PQ6972 авіакомпанії SkyUp із близько 180 пасажирами мав вилетіти до Києва 13 лютого о 12:50 за місцевим часом. Проте через технічні несправності літака, виліт відклали.

Українська правда
Теми: туризмавіа
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