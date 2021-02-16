Україна першою у світі прирівняє е-паспорт до паперового – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна стане першою в світі державою, де цифровий паспорт юридично прирівняють до звичайного.

Джерело: "Урядовий портал" з посиланням на Федорова

Пряма мова Федорова: "Після прийняття необхідного закону у світі сформується бренд України як "цифрової держави" — ми станемо першою країною, що легалізує цифрові паспорти. Це також спростить внутрішні процеси із запуску нових цифрових продуктів".

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