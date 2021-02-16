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На Прикарпаття терміново їде головний санлікар: закінчуються ліжки для COVID-хворих

Вівторок, 16 лютого 2021, 13:58
Фото if.gov.ua

В Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус, у багатьох населених пунктах Прикарпаття заповненість ліжко-місць – понад 90%.

Джерело: Офіс президента з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на селекторній нараді 16 лютого

Пряма мова: "В Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві".

Деталі: Він додав, що увечері 16 лютого очікується засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС щодо цієї ситуації. В область терміново виїжджає головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Президент Володимир Зеленський завив, що треба розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області, оскільки доставляти пацієнтів в інші області, де є вільні місця, через сніг наразі непросто.

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Українська правда
Теми: Івано-Франківська областькоронавірус
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