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На Прикарпатье срочно едет главный санврач: заканчиваются койки для COVID-больных

Вторник, 16 февраля 2021, 12:58
На Прикарпатье срочно едет главный санврач: заканчиваются койки для COVID-больных
Фото if.gov.ua

В Ивано-Франковской области наблюдается чрезвычайно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест – более 90%.

Источник: Офис президента со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на селекторном совещании 16 февраля

Прямая речь: "В Ивано-Франковской области – один из самых высоких уровней заболеваемости на 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек – в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9339 активных больных, больше, чем в городе Киеве". 

 
Количество больных коронавирусом в области
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Детали: Он добавил, что вечером 16 февраля ожидается заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по этой ситуации. В область срочно выезжает главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Президент Владимир Зеленский завил, что надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области, поскольку доставлять пациентов в другие области, где есть свободные места, из-за снега пока непросто.

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Предыстория: 

  • За сутки 15 февраля в Украине COVID-19 подтвердили 3 143 лицам, выздоровели 6 189 человек, при этом госпитализировали 915 больных, а летальных случаев – 150.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковская областькоронавирус
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