На російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером
Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов у своїй програмі порівняв Адольфа Гітлера і опозиціонера Олексія Навального, розмірковуючи про сміливість і повагу.
Джерело: відеозапис ефіру, РБК
Пряма мова Соловйова: "Гітлер, до речі, був дуже сміливою людиною. На відміну від цього гульфікфюрера (Навального - ред.) на косив від армії. Воював і воював відважно під час Першої світової війни.
Так що з поняттям поваги у нас в країні стало якось дивно ".
Деталі: Після цього депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін направив запит російському генпрокурору, вказуючи в заяві, що Соловйов назвав Гітлера "дуже сміливою людиною, яка не косила від армії" і "воювала відважно під час Першої світової війни".
Депутат попросив генпрокурора перевірити висловлювання на порушення законів про протидію екстремістській діяльності та заборону на реабілітацію нацизму.
Нагадаємо: Соціальна мережа Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Соловйова.
«Гитлер был лично очень смелым человеком...», — сказал Владимир Соловьев в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Значительная часть программы была посвящена Алексею Навальному и протестам pic.twitter.com/avmpZ2mDas— Дождь (@tvrain) February 16, 2021