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На російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером

Вівторок, 16 лютого 2021, 18:43
На російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером

Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов у своїй програмі порівняв Адольфа Гітлера і опозиціонера Олексія Навального, розмірковуючи про сміливість і повагу.

Джерело: відеозапис ефіру, РБК

Пряма мова Соловйова: "Гітлер, до речі, був дуже сміливою людиною. На відміну від цього гульфікфюрера (Навального - ред.) на косив від армії. Воював і воював відважно під час Першої світової війни.

Так що з поняттям поваги у нас в країні стало якось дивно ".

Деталі: Після цього депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін направив запит російському генпрокурору, вказуючи в заяві, що Соловйов назвав Гітлера "дуже сміливою людиною, яка не косила від армії" і "воювала відважно під час Першої світової війни".

Депутат попросив генпрокурора перевірити висловлювання на порушення законів про протидію екстремістській діяльності та заборону на реабілітацію нацизму.

Нагадаємо: Соціальна мережа Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Соловйова.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяНавальнийпропаганда
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