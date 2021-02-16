Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером

Вівторок, 16 лютого 2021, 19:43

Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов у своїй програмі порівняв Адольфа Гітлера і опозиціонера Олексія Навального, розмірковуючи про сміливість і повагу.

Джерело: відеозапис ефіру, РБК

Пряма мова Соловйова: "Гітлер, до речі, був дуже сміливою людиною. На відміну від цього гульфікфюрера (Навального - ред.) на косив від армії. Воював і воював відважно під час Першої світової війни.

Так що з поняттям поваги у нас в країні стало якось дивно ".

Деталі: Після цього депутат Держдуми від КПРФ Валерій Рашкін направив запит російському генпрокурору, вказуючи в заяві, що Соловйов назвав Гітлера "дуже сміливою людиною, яка не косила від армії" і "воювала відважно під час Першої світової війни".

Депутат попросив генпрокурора перевірити висловлювання на порушення законів про протидію екстремістській діяльності та заборону на реабілітацію нацизму.

Нагадаємо: Соціальна мережа Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Соловйова.

Теми: РосіяНавальнийпропаганда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПоліція дізналася, чим отруїлися семикласниці на Київщині

відеоНа російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером

Представник Зеленського: Причиною трагедії в Боярці можуть бути інтернет-ігри

"Слуга народу" визначилась, як голосуватиме за закон про зброю - нардеп

"Невловимий" Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці

Новий закон прирівняв електронні водійські права до паперових

Усі новини...
Росія
На Кіпрі трьох росіян оштрафували на 900 євро за незаконний пікнік на пляжі
За 2 місяці Україна не отримала підтвердження загибелі цивільного на кордоні з Росією
Росія у півтора рази збільшила свою військову присутність у Криму – ЗСУ
Останні новини
20:39
Україна і Канада почнуть переговори щодо розширення Угоди про вільну торгівлю
20:24
Adidas вирішив розпрощатися зі своїм брендом Reebok
20:10
фотоПоліція дізналася, чим отруїлися семикласниці на Київщині
19:51
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
19:43
відеоНа російському телебаченні порівняли Навального з Гітлером
19:38
Шмигаль доручив за тиждень розробити рішення з підтримки авіаперевізників
19:31
Представник Зеленського: Причиною трагедії в Боярці можуть бути інтернет-ігри
19:28
В ЄС сподіваються, що після рішення Ради конкурси на держслужбу швидко відновляться
19:12
Мінфін продав держоблігацій на 9 млрд
19:00
Україна ратифікувала угоду з Польщею про спільне утримання прикордонних мостів
Усі новини...