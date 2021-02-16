Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На российском телевидении сравнили Навального с Гитлером

Вторник, 16 февраля 2021, 18:43
На российском телевидении сравнили Навального с Гитлером

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе сравнил Адольфа Гитлера и оппозиционера Алексея Навального, рассуждая о смелости и уважении.

Источник: видеозапись эфира, РБК

Прямая речь Соловьева: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального – ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны.

Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно".

Детали: После этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос российскому генпрокурору, указывая в заявлении, что Соловьев назвал Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Депутат попросил генпрокурора проверить высказывание на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

Напомним: Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Соловьева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНавальныйпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: