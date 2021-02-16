На российском телевидении сравнили Навального с Гитлером

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе сравнил Адольфа Гитлера и оппозиционера Алексея Навального, рассуждая о смелости и уважении.

Источник: видеозапись эфира, РБК

Прямая речь Соловьева: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального – ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны.

Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно".

Детали: После этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос российскому генпрокурору, указывая в заявлении, что Соловьев назвал Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Депутат попросил генпрокурора проверить высказывание на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

«Гитлер был лично очень смелым человеком...», — сказал Владимир Соловьев в эфире своей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». Значительная часть программы была посвящена Алексею Навальному и протестам pic.twitter.com/avmpZ2mDas — Дождь (@tvrain) February 16, 2021

Напомним: Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Соловьева.