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На российском телевидении сравнили Навального с Гитлером

Вторник, 16 февраля 2021, 19:43

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе сравнил Адольфа Гитлера и оппозиционера Алексея Навального, рассуждая о смелости и уважении.

Источник: видеозапись эфира, РБК

Прямая речь Соловьева: "Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера (Навального – ред.) не косил от армии. Воевал и воевал доблестно во время Первой мировой войны.

Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно".

Детали: После этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос российскому генпрокурору, указывая в заявлении, что Соловьев назвал Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны".

Депутат попросил генпрокурора проверить высказывание на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

Напомним: Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского пропагандиста Соловьева.

Темы: РосcияНавальныйпропаганда


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