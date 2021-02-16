В Украине впервые продают бывшую тюрьму
Минюст совместно с Фондом госимущества выставил на продажу Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в Коцюбинское на Киевщине.
Источник: ФГИ, министр юстиции Денис Малюська в Facebook
Прямая речь Малюськи: "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона.
Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome.
Напомню: 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. 30% - пополнит государственный бюджет ".
Детали: На сайте ФГИ отмечается, что стартовая цена тюрьмы более 220,2 млн гривен (220 211 588 грн).
Напомним: Ранее сообщалось, что аукционы по продаже тюрем, которые были анонсированы Минюстом в августе 2020 года, начнутся в феврале.