В Украине впервые продают бывшую тюрьму

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил на продажу Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в Коцюбинское на Киевщине.

Источник: ФГИ, министр юстиции Денис Малюська в Facebook

Прямая речь Малюськи: "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона.

Если кто имеет лишних 220 млн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome.

Напомню: 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. 30% - пополнит государственный бюджет ".

Детали: На сайте ФГИ отмечается, что стартовая цена тюрьмы более 220,2 млн гривен (220 211 588 грн).

Напомним: Ранее сообщалось, что аукционы по продаже тюрем, которые были анонсированы Минюстом в августе 2020 года, начнутся в феврале.