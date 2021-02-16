Ліга чемпіонів: ПСЖ в Іспанії розгромив "Барселону", "Ліверпуль" розібрався з "Лейпцигом"

Французький ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів з рахунком 4:1 здолав іспанську "Барселону".

Поєдинок пройшов у вівторок 16-го лютого на "Камп Ноу".

У стартові 45-ть хвилин гри обидві команди видали атакуючий футбол з достатньою кількістю моментів біля обох воріт. На 27-й хвилині у рахунку повела каталонська команда. Ліонель Мессі реалізував 11-метровий удар. Через п`ять хвилини ПСЖ поновив рівновагу. Кіліан Мбаппе розстріляв ворота "гранатових" з метрів 13-ти - 1:1.

Другий тайм був повністю за гостями. На 64-й хвилині Мбаппе оформив дубль, знову перегравши Тер Штегена - 2:1. На 70-й хвилині рахунок стає 3:1. Після подачі зі стандарту Мойзе Кіну пробив ударом головою у кут воріт "Барселони" - 3:1.

Довершив розгром іспанців Мбаппе, який оформив хет-трик. На 85-й хвилині після пасу у штрафний майданчик Мбаппе обвідним ударом відправив м`яча у верхній кут воріт - 4:1.

В іншому матчі дня англійський "Ліверпуль" у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів переміг німецький "Лейпциг" з рахунком 2:0. Гра між цими командами проходила у Будапешті на "Пушкаш Арені", оскільки "Ліверпуль" не зумів вилетіти до Німеччини через ковідні обмеження в цій країні.

У першому таймі на полі була цілком рівна гра з гольовими моментами біля обох воріт. Вже на п`ятій хвилині після удару Дані Ольмо ворота "Ліверпуля" рятує стійка воріт. Ще в кількох моментах біля воріт "Ліверпуля" чудово грав Аліссон Бекер. У "червоних" небезпечно пробивали Мохамед Салах та Садіо Мане.

У другому таймі "Ліверпуль" дотиснув німецьку команду. На 53-й хвилині рахунок у матчі відкрив Салах, котрий використав вихід сам на сам з воротарем "Лейпцига" - 1:0. Через п`ять хвилин ще одна помилка гравців "Лейпцига" і Мане робить рахунок 2:0.

Відповісти хоча б голом у ворота гостей "Лейпциг" не зумів, а "Ліверпуль" легко довів гру до перемоги.