В світі різко зменшилась кількість активних випадків коронавірусу

Станом на 16 лютого в світі зареєстровано 110 мільйонів випадків зараження COVID-19, понад 84 мільйони з який вже не активні.

Джерело: сайт Worldometers

Деталі: Наразі всього в світі діагностовано 110 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 84 мільйон хворих вже вилікувалися. Підтверджено 2 427 487 смертей від COVID-19. Продовжують боротися з хворобою понад 22 мільйонів людей.

У світі за останню добу підтверджено 314 520 нових випадків зараження коронавируса, зокрема 111 381 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія та Італія. Україна зараз на 9-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 20-му місці.

Важливо знати: У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що другий рік пандемії COVID-19 може бути більш жорстким, ніж перший.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

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