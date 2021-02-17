На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна

У вівторок ввечері на італійському острові Сицилії прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна.

Джерело: Volcano Discovery

Деталі: Викинуті в повітря хмари попелу і диму призвели до того, що аеропорт Катанії призупинив прийом і відправку авіарейсів.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Foto: Reuters

Фото: Giuseppe Tonzuso

Current state of #Etna volcano eruption in Sicily, Catania pic.twitter.com/IpQQXRD5UY — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021

Що передувало: Попередній раз Етна вивергався 14 грудня, тоді потоки лави з його жерла вистрілювали в небо на 100 метрів, тоді як шлейфи попелу сягали п’яти кілометрів.

Довідка: Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається.

Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.