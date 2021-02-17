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На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна

Середа, 17 лютого 2021, 00:11
На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна
Фото: Eycindanimfbi в Twitter

У вівторок ввечері на італійському острові Сицилії прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна.

Джерело: Volcano Discovery

Деталі: Викинуті в повітря хмари попелу і диму призвели до того, що аеропорт Катанії призупинив прийом і відправку авіарейсів.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

 
Foto: Reuters
 
 
Фото: Giuseppe Tonzuso

Що передувало: Попередній раз Етна вивергався 14 грудня, тоді потоки лави з його жерла вистрілювали в небо на 100 метрів, тоді як шлейфи попелу сягали п’яти кілометрів.

Довідка: Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається. 

Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.

"Українська правда" у Threads

Теми: світ
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