На Сицилії прокинувся вулкан Етна

В неділю ввечері на Сицилії прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Volcano Discovery.

Вулкан почав вивергатися о 21:20 за місцевим часом у неділю після землетрусу магнітудою 2,7.

Фонтани лави та вулканічна порода разом із попелом почали вкривати прилеглу територію.

Початкова інтенсивність вибуху зросла від середньої до високої, потоки лави часом вистрілювали в небо на 100 метрів, тоді як шлейфи попелу сягали п’яти кілометрів.

Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT