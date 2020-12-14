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На Сицилії прокинувся вулкан Етна

Понеділок, 14 грудня 2020, 14:53

В неділю ввечері на Сицилії прокинувся найбільший діючий вулкан Європи Етна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Volcano Discovery.

Вулкан почав вивергатися о 21:20 за місцевим часом у неділю після землетрусу магнітудою 2,7.

Фонтани лави та вулканічна порода разом із попелом почали вкривати прилеглу територію.

Початкова інтенсивність вибуху зросла від середньої до високої, потоки лави часом вистрілювали в небо на 100 метрів, тоді як шлейфи попелу сягали п’яти кілометрів.

Розташований між Африканською та Євразійською тектонічними плитами та розломом між Африканською та Іонічною плитами вулкан Етна часто вивергається. Одне з найсерйозніших вивержень відбулося в березні 2017 року, коли було поранено 10 людей, у тому числі команда репортерів BBC.

За данными агентства ANSA, вулканічний попіл вкрив автомобілі, балкони, вулиці і тротуари в Катанії. Однак вранці активність вулкана зменшилась. Робота аеропоту Катанії внаслідок виверження порушена на була.

Теми: Європанадзвичайна подія


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