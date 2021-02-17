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Україна повертається до адаптивного карантину – Шмигаль

Середа, 17 лютого 2021, 12:29
Україна повертається до адаптивного карантину – Шмигаль
Фото з сайту КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повернеться до адаптивного карантину з наступного тижня.

Джерело: засідання уряду 17 лютого, міністр освіти Сергій Шкарлет у Telegram

Пряма мова Шмигаля: "Хочу анонсувати повернення до моделі адаптивного карантину, коли в межах області встановлюватиметься той чи інший рівень карантинних обмежень в залежності від епідеміологічної ситуації".

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Пропонуємо продовжувати на території України термін дії карантину до 30 квітня".

Деталі: За словами прем’єра, як і минулого разу передбачається 4 рівні епідеміологічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження,  критерії і визначення.

Шмигаль додав, що рішення вступить в дію наступного тижня, тому "всі українці матимуть змогу завчасно з ним ознайомитись і підготуватись".  

За словами Степанова, адаптивний карантин будуть вводити, оскільки "всі попередні карантини дали результати". Він додав, що Україна наразі на 34-му місці в Європі за смертністю на мільйон населення, тоді як у Великобританії смертність у три рази вища, а у Франції – у 2 рази вища, ніж в Україні.

Міністр додав, що на території країни з 24 лютого діятимуть 4 рівні адаптивного карантину – "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний". Водночас, будуть введені і деякі послаблення карантину.

"Жовтий" рівень – буде базовим для всієї країни, доки не буде досягнуто "зеленого" або "червоного" рівня.

На "жовтому" рівні дозволять проводити культурні і спортивні масові заходи, якщо для 1 особи передбачені 4 кв метри площі або з наповненістю залу до 50% (раніше було 5 кв.м на одну особу). Також буде дозволено відвідування закладів освіти групами не більше 20 осіб.

Футбольні матчі можуть проводитись із глядачами, але з певними обмеженнями їх кількості на трибунах.

Крім того, ресторанам, барам та іншим закладам харчування дозволять працювати до 24:00 (раніше було до 23:00).  

"Помаранчевий" рівень вводитимуть, коли буде перевищений один з показників (завантаженість ліжок з киснем для ковідних хворих – понад 65%, кількість тестувань протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення менше 300, кількість госпіталізацій з коронавірусом на 100 тисяч населення більше 60, коефіцієнт виявлення хворих на коронавірус під час тестування – більше 20%, зростання загальної кількості госпіталізацій за 7 днів – більше 50%).

"Червоний" рівень в регіоні вводитимуть, якщо буде перевищено два показники з вищенаведених упродовж 3 днів поспіль.

На "червоному" рівні будуть діяти ті обмеження, які діяли під час суворого карантину у січні: закриті ТРЦ, ринки, заклади громадського харчування, кінотеатри, театри, заклади освіти (окрім дитячих садків і початкових класів у школах), спортзали, басейни тощо.  

За словами Шкарлета, з 22 лютого на всій території України встановлюється "жовтий" рівень.

Відповідно до нього у галузі освіти забороняється відвідування закладів освіти, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває понад 50% учнів і персоналу закладу.

Також заборонено проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі учнів з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров’я.

У разі встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки продовжуватимуть роботу дитсадки та спеціальні заклади освіти, учні 1-4 класів навчатимуться у звичному режимі. Для всіх інших запровадять дистанційне навчання.

Що було раніше: 13 лютого головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я пропонує оновити поділ зон за рівнем епідеміологічної небезпеки, за яким кожна область потраплятиме в одну з чотирьох зон – "червону", "помаранчеву", "жовту" або "зелену".

Передісторія:

  • У березні-квітні 2020 року в Україні діяв локдаун, влітку діяв адаптивний карантин по зонах, у листопаді влада запроваджувала "карантин вихідного дня" на три вікенди (з 14 до 30 листопада), а в січні 2021 року – посилений карантин на 17 днів (із 8 до 24 січня включно).
  • За даними МОЗу, останні два заходи дозволили збити "хвилю" поширення COVID-19.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль коронавірускарантин
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