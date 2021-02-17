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Украина возвращается к адаптивному карантину – Шмыгаль

Среда, 17 февраля 2021, 13:29
Фото с сайта КМУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели.

Источник: заседание правительства 17 февраля

Прямая речь: "Хочу анонсировать возвращение к модели адаптивного карантина, когда в пределах области будет устанавливаться тот или иной уровень карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации".

Детали: По словам премьера, как и в прошлый раз будет 4 уровня эпидемиологической опасности, каждый из которых будет иметь четкие ограничения, критерии и определения.

Шмыгаль добавил, что решение вступит в действие на следующей неделе, поэтому "все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться и подготовиться".

Ирина Балачук, УП
Темы: Шмыгалькоронавирускарантин


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