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Поліція посилила охорону центра Києва

Середа, 17 лютого 2021, 15:43
Поліція посилила охорону центра Києва

В центрі Києва поліція і Нацгвардія посилила охорону через проведення низки масових заходів.

Джерело: повідомлення поліції Києва

Дослівно: Працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів.

До органів місцевої влади уже надійшло кілька повідомлень про проведення заходів у центральній частині Києва. А відтак поліцейські посилили заходи безпеки у місцях їх проведення".

Деталі: Поліція вказує, що до забезпечення правопорядку залучили також кінологів, вибухотехніків та поліцейських діалогу.

Також там заявили, що у зв’язку із проведенням заходів окремими центральними вулицями може бути обмежений дорожній рух. Тому просимо водіїв завчасно планувати маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації.

Передісторія:

  • Напередодні роковин розстрілів на Євромайдані Верховна Рада ухвалила постанову, що визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Українська правда

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Теми: Київполіція
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