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Полиция усилила охрану центра Киева

Среда, 17 февраля 2021, 16:43

В центре Киева полиция и Нацгвардия усилила охрану из-за проведения ряда массовых мероприятий.

Источник: сообщение полиции Киева

Дословно: "Работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство для обеспечения общественной безопасности и порядка при проведении запланированных мероприятий.

В органы местной власти уже поступило несколько сообщений о проведении мероприятий в центральной части Киева. Следовательно полицейские усилили меры безопасности в местах их проведения".

Детали: Полиция указывает, что к обеспечению правопорядка привлекли также кинологов, взрывотехников и полицейских диалога.

Также там заявили, что в связи с проведением мероприятий отдельными центральными улицами может быть ограничен дорожном движении. Поэтому просим водителей заранее планировать маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации.

Предыстория:

  • Накануне годовщины расстрелов на Евромайдане Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Темы: Киевполиция


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