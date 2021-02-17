Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Україні різко зросла кількість усиновлень

Середа, 17 лютого 2021, 19:38

Під час пандемії коронавірусу у 2020 році в Україні на 43% зросла кількість усиновлень, у порівнянні з попередніми роками.

Джерело: Мін’юст

Деталі: Протягом 2020 року усиновлено 2047 дітей. З них:

  • у 1890 випадках усиновлення було здійснене громадянами України,
  • у 18 – (іноземцями) громадянами країн СНД,
  • у 139 – (іноземцями) громадянами інших держав.

Нагадаємо: Кабмін повідомляв, що протягом 2019 року було усиновлено 1419 дітей, що на 61 дитину більше за попередній рік, зафіксовано 36 випадків скасування усиновлення.

Читайте також: Холодне серце: історія одного усиновлення, яке розкриває загальнодержавну проблему

Теми: Мін'юстдіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні різко зросла кількість усиновлень

Заповідник "Пуща Радзивіла" площею понад 24 тисячі га створять в Україні

Зеленський поповнив склад РНБО

У Британії госпіталізували чоловіка королеви Єлизавети

Поліція посилила охорону центра Києва

У Єврокомісії здивовані, що РФ пропонує всім "Спутник V", не вакцинувавши свій народ

Усі новини...
Мін'юст
Замовити права водія онлайн - нову послугу запровадять у квітні
В Україні вперше продають колишню в’язницю
Активісти пішли судом проти Мінюсту, Держстату і податкової через неоприлюднення фінзвітів
Останні новини
20:35
Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду з підвищенням виплат та індексацією
20:22
В Умані дві дівчинки наковтались пігулок у школі
20:06
Уряд хоче знову запустити агрострахування
19:50
Венедіктова, коментуючи "насилля стоматолога" з Рівного, згадала Стамбульську конвенцію
19:46
Поліція Іспанії знайшла 4 млн підроблених масок, приїхавши на незаконне масове зібрання
19:38
В Україні різко зросла кількість усиновлень
19:25
Офіційний курс: гривня ослабла до долара
19:08
фотоНа платформах трьох станцій Київського метро встановили дефібрилятори
18:54
Росія відповіла на рішення ЄСПЛ про негайне звільнення Навального
18:40
Суд скасував рішення НБУ щодо накладення на один із банків 4 млн штрафу
Усі новини...