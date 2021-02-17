В Україні різко зросла кількість усиновлень

Під час пандемії коронавірусу у 2020 році в Україні на 43% зросла кількість усиновлень, у порівнянні з попередніми роками.

Джерело: Мін’юст

Деталі: Протягом 2020 року усиновлено 2047 дітей. З них:

у 1890 випадках усиновлення було здійснене громадянами України,

у 18 – (іноземцями) громадянами країн СНД,

у 139 – (іноземцями) громадянами інших держав.

Нагадаємо: Кабмін повідомляв, що протягом 2019 року було усиновлено 1419 дітей, що на 61 дитину більше за попередній рік, зафіксовано 36 випадків скасування усиновлення.

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