Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні різко зросла кількість усиновлень

Середа, 17 лютого 2021, 18:38
В Україні різко зросла кількість усиновлень

Під час пандемії коронавірусу у 2020 році в Україні на 43% зросла кількість усиновлень, у порівнянні з попередніми роками.

Джерело: Мін’юст

Деталі: Протягом 2020 року усиновлено 2047 дітей. З них:

  • у 1890 випадках усиновлення було здійснене громадянами України,
  • у 18 – (іноземцями) громадянами країн СНД,
  • у 139 – (іноземцями) громадянами інших держав.

Нагадаємо: Кабмін повідомляв, що протягом 2019 року було усиновлено 1419 дітей, що на 61 дитину більше за попередній рік, зафіксовано 36 випадків скасування усиновлення.

Читайте також: Холодне серце: історія одного усиновлення, яке розкриває загальнодержавну проблему

"Українська правда" в Threads

Теми: Мін'юстдіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Мін'юст
Реєстр збитків починає роботу: які наступні кроки
На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: