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В Украине резко возросло количество усыновлений

Среда, 17 февраля 2021, 18:38
В Украине резко возросло количество усыновлений

Во время пандемии коронавируса в 2020 году в Украине на 43% возросло количество усыновлений по сравнению с предыдущими годами.

Источник: Мінюст

Детали: В течение 2020 года было усыновлено 2047 детей. Из них

  • в 1890 случаях усыновление было осуществлено гражданами Украины,
  • в 18 - (иностранцами) гражданами стран СНГ,
  • в 139 - (иностранцами) гражданами других государств.

Напомним: Кабмин сообщал, что в течение 2019 года было усыновлено 1419 детей, что на 61 ребенка больше предыдущего года, зафиксировано 36 случаев отмены усыновления.

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Украинская правда
Темы: Минюстдети
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