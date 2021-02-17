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У Криму заарештували на 2 місяці усіх затриманих мусульман

Середа, 17 лютого 2021, 22:37
У Криму заарештували на 2 місяці усіх затриманих мусульман
фото: "Кримська солідарність"

Всіх затриманих вночі в окупованому Криму мусульман заарештували до середини квітня.

Джерело: "Ґрати" з посиланням на активістів об'єднання "Кримська солідарність"

Деталі: Окупанти провели обшуки і затримали шість осіб, підозрюваних в приналежності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, визнаної в Росії терористичною і вільно діючої в Україні і більшості європейських країн.

У Сімферополі затримали Тимура Ялкабова - його підозрюють у створенні осередку партії, і Ленура Сейдаметова, якого підозрюють в участі в цьому осередку.

У Бахчисараї силовики затримали Олега Федорова і Ернеста Ібрагімова.  Обом вже сказали, що їхня справа про приналежність до Хізб ут-Тахрір буде пов'язане зі справою "Другої Бахчисарайської групи", вирок якій було винесено Південним окружним військовим судом в Ростові-на-Дону 16 вересня минулого року.

У Білогірську ФСБ затримала після обшуку Азамата Еюпова - його також підозрюють в створенні осередку партії, проте нікого з учасників не затримували.

І в Севастополі, в селищі Орлине, затримали Яшар Шіхаметова, підозрюваного в участі в Хізб ут-Тахрір.

Шіхаметова доставили в окупаційний Ленінський райсуд Севастополя, який заарештував його до 14 квітня.  У суді він заявив, що оперативники ФСБ підкинули йому під час обшуку три книги, імовірно, заборонених.  Його адвокат Олексій Ладин має намір з цього приводу подати заяву в військово-слідчий комітет.

Решту затриманих окупаційний Київський райсуд Сімферополя заарештував до 15 квітня.

Нагадаємо: У окупованому Криму в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії прийшла з обшуками в будинки кримських татар.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кримкримські татариокупаціяРосія
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