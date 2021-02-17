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В Крыму арестовали на 2 месяца всех задержанных мусульман

Среда, 17 февраля 2021, 22:37
В Крыму арестовали на 2 месяца всех задержанных мусульман
фото: "Крымская солидарность"

Всех задержанных ночью в оккупированном Крыму мусульман арестовали до середины апреля.

Источник: "Ґрати" со ссылкой на активистов объединения "Крымская солидарность"

Детали: Оккупанты провели обыски и задержали шесть человек, подозреваемых в принадлежности к исламской партии Хизб ут-Тахрир, признанной в России террористической и свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран.

В Симферополе задержали Тимура Ялкабова – его подозревают  в создании ячейки партии , и Ленура Сейдаметова, которого подозревают в участии в этой ячейке.

В Бахчисарае силовики задержали Олега Федорова и Эрнеста Ибрагимова. Обоим уже сказали, что их дело о принадлежности к Хизб ут-Тахрир будет соединено с делом "Второй Бахчисарайской группы", приговор которой был вынесен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону 16 сентября прошлого года.

В Белогорске ФСБ задержала после обыска Азамата Эюпова — его также подозревают в создании ячейки партии, однако никого из участников не задерживали.

И в Севастополе, в поселке Орлиное, задержали Яшара Шіхаметова, подозреваемого в участии в Хизб ут-Тахрир.

Шихаметова доставили в оккупационный Ленинский райсуд Севастополя, который арестовал его до 14 апреля. В суде он заявил, что оперативники ФСБ подбросили ему во время обыска три книги, предположительно, запрещенных. Его адвокат Алексей Ладин намерен по этому поводу подать заявление в военно-следственный комитет.

Остальных задержанных оккупационный Киевский райсуд Симферополя арестовал до 15 апреля.

Напомним: В оккупированном Крыму в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности России пришла с обысками в дома крымских татар.

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Темы: Крымкрымские татарыоккупацияРосcия
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