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Найбільше за час пандемії: Буковина звітує про рекордне число госпіталізацій

Четвер, 18 лютого 2021, 02:30
Найбільше за час пандемії: Буковина звітує про рекордне число госпіталізацій

Щодня в Чернівецькій області госпіталізують по 100 осіб, хворих на COVID-19 – така ситуація в області склалася вперше за рік, доки триває пандемія.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "У нас в області склалася дуже загрозлива ситуація. Ви бачите, що щодня кількість осіб – людей, яким діагностують коронавірусну хворобу – вона в нас уже чотири сотні.

Такого ще не було за весь рік протидії коронавірусу в нашій області, щоби щодня понад 100 людей змушені були бути госпіталізовані".

Деталі: За словами Осачука, таке навантаження на медсистему вперше: якщо раніше було зайнято понад 50% від 900 ліжок, то тепер зайнято 50% від 1700 ліжок, призначених для хворих на COVID-19.

Зазначається, що з міськими лікарнями сталася критична ситуація, а тому хворих планують приймати в центральних районних лікарнях.

 
Поширення коронавірусу в чернівецькій області
УП

Передісторія: Буковина в лідерах за найбільшою щоденною кількістю  хворих на COVID-19. Зокрема, 16 лютого там підтвердили 386 хворих.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівецька область
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