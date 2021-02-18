Больше всего за время пандемии: Буковина отчитывается о рекордном числе госпитализаций

Ежедневно в Черновицкой области госпитализируют по 100 человек, больных COVID-19 - такая ситуация в области сложилась впервые за год, пока длится эпидемия.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "У нас в области сложилась очень угрожающая ситуация. Вы видите, что ежедневно количество человек - людей, которым диагностируют коронавирусну болезнь - оно ​​у нас уже четыре сотни.

Такого еще не было за весь год противодействия коронавирусу в нашей области, чтобы ежедневно более 100 человек вынуждены были быть госпитализированы".

Детали: По словам Осачука, такая нагрузка на медсистему впервые: если раньше было занято более 50% от 900 коек, то теперь занято 50% от 1700 коек, предназначенных для больных COVID-19.

Отмечается, что с городскими больницами произошла критическая ситуация, а потому больных планируют принимать в центральных районных больницах.

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Предыстория: Буковина в лидерах по наибольшему ежедневному количеству больных COVID-19. В частности, 16 февраля там подтвердили 386 больных.

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