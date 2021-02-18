Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Больше всего за время пандемии: Буковина отчитывается о рекордном числе госпитализаций

Четверг, 18 февраля 2021, 03:30

Ежедневно в Черновицкой области госпитализируют по 100 человек, больных COVID-19 - такая ситуация в области сложилась впервые за год, пока длится эпидемия.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "У нас в области сложилась очень угрожающая ситуация. Вы видите, что ежедневно количество человек - людей, которым диагностируют коронавирусну болезнь - оно ​​у нас уже четыре сотни.

Такого еще не было за весь год противодействия коронавирусу в нашей области, чтобы ежедневно более 100 человек вынуждены были быть госпитализированы".

Детали: По словам Осачука, такая нагрузка на медсистему впервые: если раньше было занято более 50% от 900 коек, то теперь занято 50% от 1700 коек, предназначенных для больных COVID-19.

Отмечается, что с городскими больницами произошла критическая ситуация, а потому больных планируют принимать в центральных районных больницах.

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ
УП

Предыстория: Буковина в лидерах по наибольшему ежедневному количеству больных COVID-19. В частности, 16 февраля там подтвердили 386 больных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Янукович через адвоката напомнил о своем существовании на годовщину расстрелов на Майдане

"Голос" выгнал депутата Киеврады, который подрался на стендап-концерте

Новости 17 февраля: возвращение к адаптивному карантину, громкие заявления Путина

В Умани две девочки наглотались таблеток в школе

Венедиктова, комментируя "насилие стоматолога" из Ровно, вспомнила Стамбульскую конвенцию

В Украине резко возросло количество усыновлений

Все новости...
коронавирус
Украина начала получать от НАТО средства для борьбы с коронавирусом
На Прикарпатье будет жесткий карантин из-за критической ситуации
На матч "Динамо" - "Брюгге" пустили зрителей
Последние новости
03:30
Больше всего за время пандемии: Буковина отчитывается о рекордном числе госпитализаций
02:51
ЕС недополучил треть заказанных вакцин Pfizer - СМИ
01:54
Янукович через адвоката напомнил о своем существовании на годовщину расстрелов на Майдане
01:35
Facebook вводит санкции из-за требования Австралии платить за новости
00:48
Из-за пандемии Байден пока будет проводить все международные встречи онлайн
00:39
Отстранили директора лицея, где семиклассницы наглотались таблеток
23:58
Лига Чемпионов: "Ювентус" и "Севилья" проигрывают первые матчи 1/8 финала
23:37
В Крыму арестовали на 2 месяца всех задержанных мусульман
22:58
Кравчук требует от россиян допуска МАГАТЭ в ОРДЛО, те игнорируют
22:20
"Голос" выгнал депутата Киеврады, который подрался на стендап-концерте
Все новости...