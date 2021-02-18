Адаптивний карантин: Кабмін опублікував список нових заборон

Кабінет міністрів опублікував постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину з 24 лютого і продовження загального карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: сайт уряду

Деталі: Згідно з постановою, карантин в Україні діятиме до 30 квітня.

Залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на території окремих регіонів буде встановлюватися "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Інформацію про це публікуватимуть на сайті Кабміну і МОЗ.

Згідно з документом, "зелений" рівень встановлюється одночасно на всій території України, коли:

рівень захворюваності на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України не перевищує 50% епідемічного порогу,

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) становить менш як 5%.

З 24 лютого на території України встановлюється "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відповідно забороняється:

перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот,

перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу,

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

перетинати держкордон іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні;

це ж саме стосується і перетину контрольних пунктів в’їзду/виїзду з тимчасово окупованих території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим іноземцями та особами без громадянства;

проводити масові (культурні, спортивні, розважальні тощо) заходи за участю більше однієї особи на 4 кв. м площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі;

проводити офіційні спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту із глядачами з наповненістю споруд, приміщень глядачами більш як 50% місць та при фізичній дистанції менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи;

приймати відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 % місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку розміщення, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі;

здійснювати регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння;

робота дискотек, розважальних закладів (нічних клубів), ресторанів, кафе, барів, тощо з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

робота після 24:00 та до 7:00 ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо, крім надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки та замовлень на винос;

розміщувати відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років). Відвідувачі мусять заходити до закладу і пересуватися по ньому у масках, крім часу сидіння за столом для вживання їжі та/або напоїв;

працювати суб’єктам господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:

1) не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;

2) не забезпечено працівників масками та не здійснюється належний контроль за їх використанням;

3) обслуговуються покупці без масок, за винятком обслуговування через вікна видачі, тераси тощо;

4) не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни);

робота закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ);

відвідування закладів освіти учнями, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50% учнів та персоналу закладу;

проводити в закладах освіти масові заходи за участю учнів з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

проводити закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації (крім надання меддопомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями; паліативним хворим; хворим, що потребують високоспеціалізованої меддопомоги; а тим, перенесення госпіталізації яких може мати значний ризик для життя або здоров’я);

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі (одна особа на 10 кв. метрів загальної площі приміщення, для басейнів – більше ніж 4 особи на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп);

відвідувати місця тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців (крім захисників цих осіб);

відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту для осіб похилого віку, ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю тощо;

надавати засудженим дозволи на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки вводять, коли у регіоні є хоча б одна з таких ознак:

перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ;

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, – більш як 65%;

кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрою на COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) – більше ніж 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрою на COVID-19 протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більше ніж 50%.

На "помаранчевому" рівні діють ті ж обмеження, що і на жовтому, але можуть запроваджуватися посилені заходи контролю за дотриманням карантину.

"Червоний" рівень встановлюється на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше перелічених вище ознак.

"Червоний" рівень встановлюється рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за ініціативою міністра охорони здоров’я протягом 48 годин з моменту настання підстав для запровадження цього рівня епідеміологічної небезпеки.

Рішення Держкомісії ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через 2 дні з дати його оприлюднення.

Рішення щодо скасування "червоного" рівня також приймає Держкомісія коли упродовж не менше ніж 5 днів підряд немає перевищення вищеперелічених ознак.

На території регіонів з "червоним" рівнем, крім обмежень, що діють на "жовтому" і "помаранчевому" рівні також заборонено:

роботу закладів харчування, крім доставки і замовлень на винос;

роботу ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності;

роботу магазинів і ринків, окрім тих, де не менше 60% площі призначені для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медпризначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;

роботу фінустанов, операторів поштового зв’язку, техобслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг (приймання відвідувачів здійснюється за попереднім записом);

приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників. Кіно- та відеозйомки дозволені за умови обмеження доступу до місця зйомки сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), масок;

робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів тощо;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 23:00 до 6:00 наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, крім дитсадків, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Що було раніше: 17 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна повернеться до адаптивного карантину з наступного тижня.

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