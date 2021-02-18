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Адаптивный карантин: Кабмин опубликовал список новых запретов

Четверг, 18 февраля 2021, 10:33
Адаптивный карантин: Кабмин опубликовал список новых запретов
Фото ua.news

Кабинет министров опубликовал постановление об установлении в Украине адаптивного карантина с 24 февраля и продлении общего карантина в связи с пандемией коронавируса.

Источник: сайт правительства

Детали: Согласно постановлению, карантин в Украине будет действовать до 30 апреля.

В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Информацию об этом будут публиковать на сайте Кабмина и Минздрава.

Согласно документу, "зеленый" уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины, когда:

  • уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не превышает 50% эпидемического порога,
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) составляет менее 5%.

С 24 февраля на территории Украины устанавливается "желтый" уровень эпидемической опасности. Соответственно запрещается:

  • находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот,
  • находиться на улице без документов, удостоверяющих личность,
  • самовольно покидать места самоизоляции, обсервации,
  • пересекать госграницу иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующего на срок пребывания в Украине;
  • это же касается и пересечения контрольных пунктов въезда/выезда из временно оккупированных территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым иностранцами и лицами без гражданства;
  • проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные и т.д.) мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе) или наполненностью залов более 50% мест в каждом отдельном зале;
  • проводить официальные спортивные мероприятия и матчи командных игровых видов спорта со зрителями с наполненностью сооружений, помещений зрителями на более 50% мест и физической дистанции менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением лиц стоя;
  • принимать посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка размещения, в том числе для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале;
  • осуществлять регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении в количестве большем, чем количество мест для сидения;
  • работа дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов), ресторанов, кафе, баров и т.д. с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий и тому подобное;
  • работа после 24:00 и до 7:00 ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д., кроме оказания услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки и заказов на вынос;
  • размещать посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее, чем 2 метра за соседними столиками и более четырех человека за столом (без учета детей в возрасте до 18 лет). Посетители должны заходить в заведение и передвигаться по нему в масках, кроме времени сидения за столом для употребления еды и/или напитков;
  • работать субъектам хозяйствования, которые обслуживают посетителей, в которых:
  • не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра;
  • не обеспечены работники масками и не осуществляется надлежащий контроль за их использованием;
  • обслуживаются покупатели без масок, за исключением обслуживания через окна выдачи, террасы и т.д.;
  • не обеспечивается централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты в отдельные контейнеры (урны).
  • работа учреждений, оказывающих услуги по размещению (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений, учреждений и организаций, которые предоставляют социальные услуги, реабилитационных учреждений);
  • посещения учебных заведений учениками, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным случаем COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала учреждения;
  • проводить в учебных заведениях массовые мероприятия с участием учащихся из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);
  • проводить учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации (кроме оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, паллиативным больным; больным, которые нуждаются в высокоспециализированной медпомощи, а также тем, перенос госпитализации которых может иметь значительный риск для жизни или здоровья);
  • деятельность спортивных залов, фитнес-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале (один человек на 10 кв. метров общей площади помещения, для бассейнов – более 4 человек на одной дорожке для индивидуальных занятий или 6 человек для спортивно-тренировочных групп);
  • посещать места временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев (кроме защитников этих лиц);
  • посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты пожилых людей, ветеранов войны и труда, лиц с инвалидностью и тому подобное;
  • предоставлять осужденным разрешения на кратковременные выезды за пределы учреждений исполнения наказаний.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности вводят, когда в регионе есть хотя бы один из следующих признаков:

  • превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ;
  • загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 – более 65%;
  • количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;
  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – более 20%;
  • уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

На "оранжевом" уровне действуют те же ограничения, что и на желтом, но могут вводиться усиленные меры контроля за соблюдением карантина.

"Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более перечисленных выше признаков.

"Красный" уровень устанавливается решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов с момента наступления оснований для введения этого уровня эпидемиологической опасности.

Решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через 2 дня с даты его опубликования.

Решение об отмене "красного" уровня также принимает Госкомиссия, когда в течение не менее 5 дней подряд нет превышения вышеперечисленных признаков.

На территории регионов с "красным" уровнем, кроме ограничений, действующих на "желтом" и "оранжевом" уровне также запрещена:

  • работа заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;
  • работа магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;
  • работа финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
  • выполнение работ по сбору и заготовке отходов;
  • осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);
  • прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
  • работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования. 

Что было раньше: 17 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вернется к адаптивному карантину со следующей недели.

Предыстория: 

  • В марте-апреле 2020 года в Украине действовал локдаун, летом действовал адаптивный карантин по зонам, в ноябре власти вводили "карантин выходного дня" на три уикенда (с 14 по 30 ноября), а в январе 2021 года – усиленный карантин на 17 дней (с 8 по 24 января включительно).
  • По данным МОЗ, последние две меры помогли сбить "волну" распространения COVID-19.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкоронавирускарантин
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