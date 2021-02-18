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У Києві стрибок хворих на COVID, 11 людей померли

Четвер, 18 лютого 2021, 11:21
У Києві стрибок хворих на COVID, 11 людей померли
Фото city-adm.lviv.ua

За добу 17 лютого у столиці зареєстрували 513 нових випадків захворювання на коронавірус – це найбільше кількість нових хворих з початку лютого.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Плюс 513 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 11 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 277 жінок віком від 18 до 89 років, 220 чоловіків віком від 18 до 83 років, 11 дівчаток віком від 1 до 17 років та 5 хлопчиків від 8 до 16 років.

78 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили у Дарницькому (94), Дніпровському (93) та Голосіївському (82) районах.

Станом на 18 лютого у столиці підтвердили діагноз коронавірус 133 347 особам, 2557 осіб померли від COVID, водночас 90 140 жителів столиці подолали хворобу, з них 713 за минулу добу.

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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