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В Киеве скачек больных COVID, 11 человек умерли

Четверг, 18 февраля 2021, 12:21
Фото city-adm.lviv.ua

За сутки 17 февраля в столице зарегистрировали 513 новых случаев заболевания коронавирусом – это самое большое количество новых заболевших с начала февраля.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Плюс 513 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 11 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 277 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 220 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет, 11 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 до 16 лет.

78 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком (94), Днепровском (93) и Голосеевском (82) районах.

По состоянию на 18 февраля в столице подтвердили диагноз коронавирус 133 347 лицам, 2 557 человек умерли от COVID, вместе с тем 90 140 жителей столицы преодолели болезнь, из них 713 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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