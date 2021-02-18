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Різко зросла кількість нових випадків COVID в Україні, одужань менше

Четвер, 18 лютого 2021, 08:18
УП

За добу 17 лютого в Україні діагностували 6 237 нових випадків коронавірусної хвороби, госпіталізували 2 222 хворих, померли 163 пацієнти, одужали 5 225 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше випадків за останню добу підтвердили в Івано-Франківській (799) і Вінницькій (514) областях, м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

 

Серед нових хворих 413 дітей та 276 медпрацівників.

Тестувань за минулу добу зробили 64 688: методом ПЛР – 28 941, методом ІФА – 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 20 691.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 287 141 особи, з них 1 134 120 осіб одужали але 24 852 людини померли від ускладнень COVID-19.

Нагадаємо: Івано-Франківська область є лідером антирейтингу за добовим приростом хворих на COVID-19. В області переповнені лікарні, передбачені для пацієнтів із коронавірусом. На Прикарпатті запровадили карантинні обмеження "червоного рівня" епідемічної небезпеки.

У Чернівецькій області також ситуація погана: за словами голови ОДА Сергія Осачука вперше за час пандемії у регіоні госпіталізують "щодня понад 100 осіб", які мають діагно чи підозру на COVID-19.  Буковина була останніми днями другою за кількістю нових випадків за добу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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