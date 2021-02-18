Поряд із "палацом Путіна" розташовані садиби і володіння його "друзів"

Журналісти з "Відкритих медіа" показали, що поряд із "палацом Путіна" в Геленджику розташовані маєтки і володіння його найближчого оточення.

Джерело: розслідування "Відкритих медіа"

Деталі: Поряд із "палацом Путіна", який показав в своєму розслідування Олексій Навальний є садиба "Дівноморская", що належить Геннадію Тимченку і Володимиру Колбіну.

Тимченко - засновник нафтотрейдера Gunvor і власник інвестиційної компанії Volga Group. Знайомий з Володимиром Путіним з 1990-х років. А Колбін син колишнього співвласника нафтотрейдера Gunvor Петра Колбіна, якого називали другом Путіна.

Територія садиби 323 гектари.

На території спа-комплекс, дегустаційний дім і винний завод. Також тут планують побудувати аквапарк, для чого вже набирають будівельників.

Тимченко і Колбін також володіють виноробним подвір’ям "Старий Прованс" в селі Крініци в цьому ж районі.

В самому Геленджику знаходиться є розкішний будинок мільярдера і друга Путіна, головного акціонера банку "Росія" Юрія Ковальчука. Це будинок 6 752 кв. м з видом на море.

В 20 хвилинах їзди від того ж Геленджика розташована резиденція глави РПЦ патріарха Кіріла, збудована ще в 2012 році.

У Синодальному відділі РПЦ його називають "культово-духовним центром", а місцеві жителі звуть "дачею патріарха".

За даними Росреєстру, поруч з культовим комплексом патріархії, розміщений критий басейн і 70 га виноградників, а також виноробне господарство "Мезибь".

Через ліс від "палацу Путіна" - дві турбази сім'ї російського олігарха Олега Дерипаски на 7 мільярдів рублів. Також він орендує десятки тисяч гектарів лісу, що межують із "палацом Путіна".

Найближчий його сусід – база "Парус", що належить президенту транспортного холдингу "Дєло" Сергію Шишкарьову. Вартість самого ділянки під базою близько 1,2 млрд рублів.

У самому Геленджику є резиденція основного акціонера банку "Росія" Юрія Ковальчука площею 70 гектарів і вартістю 11 мільярдів рублів. Головна будівля площею 6752 квадратних метра має басейн на даху і панорамні скляні стіни.