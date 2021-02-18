Рядом с дворцом Путина расположены усадьбы и владения его "друзей"
Наряду с "дворцом Путина" в Геленджике российские журналисты с "Открытых медиа" нашли
Источник: расследование "Открытых медиа"
Детали: Наряду с "дворцом Путина", который показал в своем расследования Алексей Навальный расположена усадьба "Дивноморская", принадлежащий Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину.
Тимченко - основатель нефтетрейдера Gunvor и владелец инвестиционной компании Volga Group. Знаком с Владимиром Путиным с 1990-х годов. А Колбин сын бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Петра Колбина, которого называли другом Путина.
Территория усадьбы 323 гектара.
На территории спа-комплекс, дегустационный дом и винный завод. Также здесь планируют построить аквапарк, для чего уже набирают строителей.
Тимченко и Колбин также обладают винодельческим двором "Старый Прованс" в селе Криница в этом же районе.
В самом Геленджике находится роскошный дом миллиардера и друга Путина, главного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука. Это дом 6752 кв. м с видом на море.
В 20 минутах езды от того же Геленджика расположена резиденция главы РПЦ патриарха Кирилла, построенная еще в 2012 году.
В Синодальном отделе РПЦ его называют "культово-духовным центром", а местные жители называют "дачей патриарха".
По данным Росреестра, рядом с культовым комплексом патриархии, расположен крытый бассейн и 70 га виноградников, а также винодельческое хозяйство "Мезибь".
Через лес от "дворца Путина" - две турбазы семьи российского олигарха Олега Дерипаски на 7 млрд рублей. Также он арендует десятки тысяч гектаров леса, граничащие с "дворцом Путина".
Ближайший его сосед - база "Парус", принадлежащий президенту транспортного холдинга "Дело" Сергею Шишкареву. Стоимость самого участка под базой около 1,2 млрд рублей.
В самом Геленджике есть резиденция основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука площадью 70 гектаров и стоимостью 11 млрд рублей. Главное здание площадью 6752 квадратных метра включает бассейн на крыше и панорамные стеклянные стены.
- 19 января Алексей Навальный и его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина в Геленджиком.