Рядом с дворцом Путина расположены усадьбы и владения его "друзей"

Наряду с "дворцом Путина" в Геленджике российские журналисты с "Открытых медиа" нашли

Источник: расследование "Открытых медиа"

Детали: Наряду с "дворцом Путина", который показал в своем расследования Алексей Навальный расположена усадьба "Дивноморская", принадлежащий Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину.

Тимченко - основатель нефтетрейдера Gunvor и владелец инвестиционной компании Volga Group. Знаком с Владимиром Путиным с 1990-х годов. А Колбин сын бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Петра Колбина, которого называли другом Путина.

Территория усадьбы 323 гектара.

На территории спа-комплекс, дегустационный дом и винный завод. Также здесь планируют построить аквапарк, для чего уже набирают строителей.

Тимченко и Колбин также обладают винодельческим двором "Старый Прованс" в селе Криница в этом же районе.

В самом Геленджике находится роскошный дом миллиардера и друга Путина, главного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука. Это дом 6752 кв. м с видом на море.

В 20 минутах езды от того же Геленджика расположена резиденция главы РПЦ патриарха Кирилла, построенная еще в 2012 году.

В Синодальном отделе РПЦ его называют "культово-духовным центром", а местные жители называют "дачей патриарха".

По данным Росреестра, рядом с культовым комплексом патриархии, расположен крытый бассейн и 70 га виноградников, а также винодельческое хозяйство "Мезибь".

Через лес от "дворца Путина" - две турбазы семьи российского олигарха Олега Дерипаски на 7 млрд рублей. Также он арендует десятки тысяч гектаров леса, граничащие с "дворцом Путина".

Ближайший его сосед - база "Парус", принадлежащий президенту транспортного холдинга "Дело" Сергею Шишкареву. Стоимость самого участка под базой около 1,2 млрд рублей.

В самом Геленджике есть резиденция основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука площадью 70 гектаров и стоимостью 11 млрд рублей. Главное здание площадью 6752 квадратных метра включает бассейн на крыше и панорамные стеклянные стены.