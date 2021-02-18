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Обвинувачений в роботі на ФСБ Краснов хоче покарати ексадвоката: "Завадив отримати УБД"

Четвер, 18 лютого 2021, 17:45
Обвинувачений в роботі на ФСБ Краснов хоче покарати ексадвоката: Завадив отримати УБД
фото: Краснов

Ексголова цивільного корпусу "Азов Крим" Станіслав Краснов, якого СБУ звинувачує в  роботі на російські спецслужби, намагається позбавити свого колишнього адвоката Андрія Мамалигу ліцензії, бо той нібито заважає отримати свідоцтво Учасника бойових дій.

Джерело: Мамалига у Facebook

Пряма мова Мамалиги: "19 лютого о 10:00 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури буде розглядати скаргу Краснова з вимогою анулювати Свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю, видане мені ще в минулому тисячолітті (1998 році).

Так, це саме той Краснов, якого я захищав в 2016-17 роках і договір з яким закінчився в лютому 2017 року. Попри це Краснов стверджує, що я його захищаю досі і ніби все зробив, щоб той не отримав статус Учасника бойових дій на Сході України. Саме таке рішення ухвалила комісія Міністерства ветеранів без моєї участі".

Деталі: Зазначається, що Краснов подав проти адвоката близько 20 скарг в усі інстанції – від президента до обмудсмена. Мамалига розповідає, що обвинувачуваному в держзраді допомагають нардепи 8 скликання – колеги Ігоря Мосійчука та Тетяна Близнюк.

Через ці скарги у Мамалиги з листопада 2020 року до травня 2021 року призупинена дія свідоцтва про адвокатську діяльність.

Також оприлюднене депутатське звернення від ОПЗЖ, в якому нардепи та Краснов жаліються на Мінветеранів щодо ненадання УБД Краснову і яке підписав співголова фракції Юрій Бойко.

 

Нагадаємо: Суди з 2016 року розглядають обвинувачення Краснова у незаконному поводженні зі зброєю та з 2018 – у державній зраді. Остаточні рішення у цих справах досі не винесені.

У Службі безпеки стверджували, що Краснов був на зв'язку як агент у представника Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії Костянтина Голоскокова.

Раніше разом із Красновим у цих злочинах обвинувачували його товариша Олександра Костенка. Однак останній втік до окупованого Криму, де був засуджений підконтрольним Кремлю судом за напад на "беркутівця" під час Євромайдану.

Костенко відбув термін і повернувся на вільну територію України. Після цього в українських судах не розглядалися справи проти нього.

Українська правда

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